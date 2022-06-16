 

Песков заявил об ощутимых последствиях санкций против России для европейцев и американцев

16.06.2022, 13:38, Новости дня
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Негативные последствия от антироссийских санкций ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и последствия будут расти, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти», – передает его слова РИА «Новости».

При этом представитель Кремля отметил, что связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией РФ в Украине не следует.

«Профессионалы, экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет», – отметил он.

Песков уточнил, что именно эти ошибки «привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают».

«Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения – это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции», – указал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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