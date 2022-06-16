Моравецкий: «В Польше много неиспользуемых печей, которые граждане могли бы взять домой»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Сейм расширить меры поддержки граждан, которые вынуждены перейти на отопление своих домов хворостом.

По словам европейского лидера, в настоящее время в стране находится немало неиспользуемых печей, и граждане должны иметь возможность бесплатно забрать их в свои дома.

Решение разрешить полякам собирать хворост встретило шквал критики в польском обществе, поскольку оказалось, что лишь у 11% семей в сельской местности в доме имеется печь, а поставки русских печей из России остановлены из-за санкций. Для того, чтобы граждане могли отапливаться хворостом, Моравецкий предложил вернуть в эксплуатацию неиспользуемые печи, в том числе принадлежащие музеям. В случае, если предложения президента будут приняты, поляки смогут бесплатно забрать любую приглянувшуюся ему печь, принадлежащую государству.

– У нас полно музейных печей. Многие буквально ржавеют под открытым небом без всякого дела, а между тем нам нечем отапливать свои дома. Уверен, у каждого в семье есть бабушка или дедушка, который ещё помнит, как пользоваться такими печами. Так что не нужно переживать, граждане бесплатно получат не только хворост, но и их, – заявил глава польского правительства.

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