Мнение: Правильное решение, принятое невовремя

“Мы, как страна, теряем от участия в международном разделении труда. В этих условиях, на мой взгляд, необходимо переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт – самоценность. Но если на экспорт не покупается импорт, если нужно накапливать в активах рискованной форме – необходимо осмыслить и понять, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок”, – заявила на Петербуржском форуме Эльвира Набиуллина.

Не прошло и пятнадцати лет, как говорится. Ровно такая стратегия должна была быть озвучена и реализовываться в 2008 году, после того, как рухнули «Фанни Мэй», «Лемон Бразерс», и модель развития, основанная на вывозе сырья из страны, превратилась в тыкву.

Китай, между прочим, именно так и поступил. И именно в 2008 году, сформулировав концепцию строительства «общества среднего достатка», что в переводе с китайского означало строительство внутреннего рынка в качестве замены выпавшим экспортным мощностям. Отдельный вопрос — как именно и за счет чего была воплощена эта стратегия. Причем нужно отметить, что Китай в 2008 году находился в гораздо худшем положении чем Россия — российский бюджет буквально ломился от сверхдоходов прошлых лет, а вот Китай был вынужден разворачивать программу строительства внутреннего рынка в кредит, наращивая гигантскую долговую нагрузку, что в конечном итоге привело Китай к сегодняшнему весьма плачевному итогу: рост экономики в 4-4,5 процента означает немедленный финансовый крах страны.

В 2008 году программа переориентации России на внутренний рынок была не только оправдана, но и обеспечена. Сегодня — нет. Сегодня просто нет того ресурса, который может быть направлен на строительство внутреннего рынка. Он профукан за истекшие 14 лет навылет, спущен буквально в никуда. И мало того — сегодня по политическим причинам большая часть рынков, на которых могут быть закуплены технологии для модернизации промышленности и ее переориентации на внутреннее потребление, закрыты.

Огромные суммы, которые сегодня пылятся без дела — это не доход, это отложенный спрос. Это то, что требуется еще вчера отправить на текущие нужды, причем чем дольше эти нужды будут необеспечены, тем хуже будут обстоять не перспективные (о них речи нет), а именно приоритетные задачи.

Поэтому откровения Набиуллиной — это хорошо. Хорошо, что доходит хотя бы через 15 лет (хотя возникает вопрос — ребята, а кто в таком случае должен нести ответственность за вашу тупость?), но плохо, что это произошло так поздно.

Хорошее решение, принимаемое с опозданием, хорошим не является. Это аксиома.

Теперь переход на внутренний рынок возможен только одним способом — китайским. Через наращивание гигантского долга. И государственного, и корпоративного, и долга домохозяйств. Другого источника нет — проср…ли. Мало того: нужно отдавать себе отчет в том, что китайский вариант для нас тоже избыточно оптимистичен — мы сегодня заперты санкциями, а потому темпы переориентации промышленности на внутреннее потребление, объемы и качество будут гораздо хуже и дольше. То, что для Китая заняло 5 лет, у нас будет идти лет 8-10. И все это время страна будет жить гораздо хуже, чем сегодня (хотя казалось бы…) – просто потому, что любой переход всегда сопровождается ухудшением текущей ситуации.

И опять же — это не всё. Если для Китая с его долговой нагрузкой 4-4,5 процента роста ВВП — это «красная черта», ниже которой он не может опуститься из-за очевидного краха, для нас эта «черта» будет проходить выше. Не знаю, 5-7 или 8 процентов. Но выше. Иначе весь проект рухнет. И второй момент. «Потерпеть» несложно. Если ты веришь тем, кто тебя призывает потерпеть. Готово ли будет население поверить в очередной раз записным вралям, которые обманывали его все прошлые годы? А если нет — то как управлять этим населением? Террором? Ну тогда нужно учитывать, что качество работ в концлагере существенно ниже, чем на свободе. А значит — нужно вводить еще одну поправку в планирование.

Собственно, вот, что следует из слов Набиуллиной. Не больше, но и не меньше.

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