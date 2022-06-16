 

Почему июнь называют месяцем “клубничной” луны и что о дне говорят астрологи

16.06.2022, 12:50, Разное
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14 июня люди стали свидетелями интересного астрономического явления. Оно называется “клубничным” полнолунием. Ночное светило в этот период приобретает цвет спелой ягоды, потому что располагается низко над горизонтом. Почему июнь именуют месяцем “клубничной” луны? Что говорят об этом периоде астрологи?

Суть астрономического явления

14 июня состоялось полнолуние. В этот период спутник Земли располагался перигее, то есть в ближайшей к планете точке своей орбиты. Следовательно, расстояние до Луны сократилось до минимального значения. А сам спутник выглядел очень большим. Это явление называется суперлунием.

В 2022 году оно состоялось всего за неделю до летнего солнцестояния.

Чем объясняется название астрономического явления

Ярко-красный цвет “клубничной” луны действительно ассоциируется с чем-то сладким и приятным. Такое название астрономическому явлению присвоили индейские племена, которые проживали на территории Северной Америки. Дело в том, что клубника поспевает именно в тот период, когда ночное светило приобретает оттенок, подобный цвету этой ягоды. Вскоре название “клубничное” полнолуние” появилось и у других народов.

“Сладкая” луна

В европейских странах июньское полнолуние, согласно традиции, именуется “розовым”. Эксперты не пришли к единому мнению относительно происхождения этого эпитета. Возможно, он ассоциируется с розами, которые расцветают в данный период. Или просто связан с характерным оттенком ночного светила.

Вполне вероятно, что обе гипотезы являются верными.

В любом случае период “клубничного” полнолуния – очень романтичное время.

Не случайно у представителей буддизма и индуизма именно на этот период приходятся праздники, которые продолжаются три дня и сопровождаются большим количеством свадеб.

Подобный обычай существовал и во многих европейских странах. Не случайно “клубничное” полнолуние также называют “медовым”. Период после свадьбы традиционно ассоциируется с медом или медовухой.

Мнение астрологов о “клубничном” суперлунии

Как утверждают эксперты, этот период в 2022 году открывает людям большие возможности для достижения значимых целей и последующего личностного роста. Это время работы над собой, осмысления своего эмоционального состояния, желаний. Данные процессы необходимы для дальнейшего движения к приятным событиям и позитивным переменам.

Эксперты советуют людям выработать оптимистичный настрой. Не стоит довольствоваться малым, избегать трудностей, слишком экономить силы и энергию. Если человек приложит достаточно стараний, это окупится сторицей.

Астрологи также утверждают, что период “клубничного” суперлуния связан с планетами, олицетворяющими мужскую и женскую энергию, – Марсом и Венерой. В ближайшие дни тем, кто еще не встретил свою вторую половинку, предоставится шанс наладить личную жизнь

“Клубничное” полнолуние – красивое астрономическое явление. Кроме того, эксперты уверяют, что этот период благотворно повлияет на жизнь людей. Если, конечно, они постараются направить свою энергию в нужное русло и будут мыслить позитивно.



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