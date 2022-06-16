С горячими камнями, шведский или со старыми добрыми банками: какой вид массажа следует выбрать в зависимости от цели и личных потребностей

Для многих массаж ассоциируется с приятным времяпрепровождением. Однако регулярные его сеансы несут в себе много пользы для здоровья. Он помогает снять стресс, уменьшить болезненность в мышцах, облегчить дискомфорт в суставах, улучшить сон и кровообращение во всем теле. Кроме того, показывает высокую эффективность при болях в пояснице, мигрени, высоком кровяном давлении. Массаж – это не роскошь, а чаще всего необходимость. Далее в статье рассмотрены разные виды процедуры, каждая из которых может принести вам пользу.

Шведский массаж при болях в пояснице, спине и плечах

Шведский массаж – это очень популярный вид массажа, предназначенный для расслабления. Помимо того факта, что он может облегчить боль в спине, шее и плечах, к его помощи стоит прибегать при головных болях напряжения, повышенной тревожности и высоком давлении.

Сегодня появляется все больше и больше доказательных исследований, показывающих, что регулярный массаж может снизить потребность в долгосрочном приеме лекарств. Это, безусловно, еще одна причина подумать о том, что выбрать шведский массаж – это хорошая идея.

Массаж горячими камнями

Массаж горячими камнями — это расслабляющая процедура для всего тела. Как становится понятно из названия, в ходе процедуры используются плоские нагретые камни, которые глубоко проникают в мышечные слои. Они отлично снимают напряжение и одновременно с этим улучшают кровообращение в тканях.

На этом преимущества этого вида массажа не заканчиваются. Он помогает облегчить симптомы, связанные с аутоиммунными заболеваниями, а также уменьшить тревожность.

Если вы принимаете препараты для разжижения крови, страдаете диабетом или перенесли хирургическую операцию в течение последних 12 месяцев, перед сеансом нужно проконсультироваться с врачом. В перечисленных случаях массаж горячими камнями может принести больше вреда, чем пользы.

Ароматерапевтический массаж

Ароматерапевтический массаж помогает уменьшить беспокойство, боли и вылечить бессонницу. В ходе процедуры обязательно используются эфирные масла. Например, эфирное масло бергамота уменьшает воспаления в теле, лаванда отлично снимает стресс, ромашка снижает тревожность. Если отдать предпочтение иланг-илангу, вы справитесь с проблемами со сном.

Ароматерапевтический массаж направлен не только на устранение физических проблем, но и улучшение психического состояния. Выбранное эфирное масло должно быть немного разбавлено во избежание появления раздражения на коже или сыпи. Если вы не уверены в том, как тот или иной состав повлияет на вашу кожу, попросите вашего массажиста налить его в диффузор. Таким образом, вы будете вдыхать масло в ходе процедуры, предупреждая его прямой контакт с кожей.

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Акупрессура для уменьшения головных болей

Акупрессура по звучанию похожа на акупунктуру. Акупрессура — это, по сути, акупунктура без использования игл. Во время такой процедуры происходит оказание давления на различные акупунктурные точки, чтобы восстановить баланс в организме.

Точечный массаж хорошо купирует стресс и уменьшает головные боли. Он также помогает при болях в спине и менструальном дискомфорте. Поскольку акупрессура стимулирует кровоток по всему телу, она может даже укрепить волосяные фолликулы.

Имейте в виду, что вы должны мысленно подготовить себя к болезненным ощущениям или небольшим синякам после визита к специалисту. Однако эти «побочные эффекты» случаются не со всеми, но вероятность все же есть.

Массаж банками для укрепления иммунитета

Если и есть какой-то конкретный вид массажа, который приносит много удовольствия, то это должен быть баночный массаж. Во время процедуры специалист помещает маленькие емкости на различные участки тела, дозируя силу вакуума. Затем присосавшейся банкой он начинает делать скользящие массажные движения.

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Такая процедура улучшает циркуляцию крови и потенциально ускоряет процесс заживления травмированных тканей. Некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что с ее помощью можно повысить иммунитет и улучшить обмен веществ.

Необходимо заранее обсудить со специалистом, какую цель от процедуры вы преследуете. От этого во многом будет зависеть и техника массажа. За 2-3 часа до сеанса лучше перекусить легкой пищей. Следует быть готовым к тому, что примерно на неделю на коже останутся следы от массажа.

Рефлексотерапия для повышения фертильности

Рефлексология — это процедура, в ходе которой специалист воздействует на стопы или руки. В каждой стопе около 7 тыс. нервных окончаний. Многие из них связаны с различными органами. Поэтому рефлексотерапия помогает в расслаблении и исцелении тела.

Кроме того, эта процедура способствует восстановлению баланса гормонов, повышению иммунитета и снятию стресса. По словам некоторых специалистов, она может быть полезна для фертильности.

Есть несколько довольно обширных исследований, подтверждающих, что рефлексология может быть эффективна при устранении мигрени и приносит облегчение людям, страдающим хроническим синуситом.

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Парный массаж

Существует 5 языков любви: физическое прикосновение, подарки, слова, помощь и качественное времяпрепровождение. Если есть занятие, которое хорошо сочетает в себе два из них (физическое прикосновение и качественное времяпрепровождение), то это парный массаж.

Помимо положительного воздействия на здоровье эта процедура помогает повысить уровень эндорфинов, снизить стресс и улучшить ясность ума. Все эти вещи работают вместе и способствуют здоровому общению, которое может привести к более глубокой связи с партнером.

Если вы решите устроить свидание в спа-салоне, нанять массажиста, который придет к вам домой, или просто сделать друг другу массаж, это будет хороший вклад в ваши взаимоотношения.

Рейки-массаж

В этом случае массажист кладет руки на голову, туловище и конечности на 3-10 минут. При появлении ощущения тепла в этих областях тела специалист не станет убирать руки до тех пор, пока оно полностью не исчезнет. Многим нравится эта форма терапии, потому что она помогает излечить ткани, уменьшить напряжение в теле и снять усталость. Другие говорят, что такой массаж приносит им чувство расслабления и покоя.

Философия рейки-массажа подразумевает сосредоточение на разуме, теле и духе. Он также может быть формой целостной терапии. Однако врачи предупреждают, что сеансами такого массажа нельзя заменять медицинские осмотры или посещение терапевта при проблемах со здоровьем.