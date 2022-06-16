Скандалы: Частные комбинаты получали деньги от института им. Джанелидзе за питание несуществующих пациентов

Проверка контрольно-счетной палаты Петербурга установила, что в работе НИИ им. Джанелидзе и Комитета по здравоохранению, курирующего его деятельность, имеются финансовые нарушения, наносящие ущерб бюджету города

Медицинское учреждение 2 года получало деньги для питания пациентов по сомнительным документам. Никаких услуг «вымышленным пациентам» НИИ им. Джанелидзе при этом не оказывалось. «Сведения о том, что в 2019-2021 годах пациентам дневного стационара соматопсихиатрического отделения лечебное питание не предоставлялось, не направлялись в Комитет. Вместо этого Институтом предоставлялась заведомо недостоверная информация по количеству питающихся в дневном стационаре. В результате, в Отчетах о выполнении государственного задания за 2019 и 2020 годы по услуге «Организация лечебного питания. Дневной стационар» отражены недостоверные данные», — говорится в отчёте КСП.

После выявления нарушений комздрав не стал возвращать истраченные зря средства. Помимо того, остается не ясно, получали ли поставщики питания деньги от НИИ им. Джанелидзе, или они были введены в заблуждение медучреждением.

По данным Единой информационной системы в сфере госзакупок, с НИИ у комбината питания «Эвентус» было заключено 43 госконтракта на 121,5 млн рублей. В 2019-2020 гг. поставкой питания в медучреждения также занимались СЭД и «Артис-Детское питание».

Комбинат «Артис-Детское питание» ранее уже попадал в скандал, связанный с поставками в больницу № 40 Курортного района, которую он обслуживал с 2020 года. Руководство медучреждения было недовольно занижением массы порций и рецептами приготовления блюд. Пациентов могли кормить говяжьим гуляшом без мяса, борщом без свеклы, овощным рагу без овощей. Несмотря на многочисленные нарушения, контракты с комбинатом питания руководство больницы почему-то не разрывало.

Бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков неоднократно говорил о проблемах и коррупции в сфере соцпитания. Он предлагал произвести реформу сферы, чтобы она стала прозрачнее и понятнее, но его идеи на нашли поддержку у Смольного. Он был арестован и уволен с работы.

Ирина Поликарпова