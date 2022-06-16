 

Компания Honda представила версию модели Civic специально для гонок

16.06.2022, 12:20, Разное
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Японская компания Honda продемонстрировала публике специальную модель автомобиля, который актуален для гоночных соревнований.

Речь идет о спортивной модели Honda HPD Civic Si FE, которую оценили в 55 тысяч долларов. Модернизированный экземпляр имеет улучшенную подвеску и доработанную тормозную систему. В свою очередь, первые поставки гоночной модели начнутся к середине осени. Автомобиль Honda HPD Civic Si FE лишен люка, шумоизоляции и покрытия днища, как в базовом оснащении Honda Civic.

Под капотом применили 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает разную мощность в нескольких конфигурациях. Для гоночной модели применили механическую коробку передач и самоблокирующийся дифференциал.



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