В Крыму отреагировали на угрозы Киева мосту

Вокруг Крымского моста в Украине устроили ритуальные танцы с бубнами, нацисты готовы только разрушать, а не созидать, ничего у них не получится, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов подчеркнул, что подобные заявления уже не впервой звучат из уст представителей киевского режима. «Они устроили вокруг Крымского моста настоящие ритуальные танцы с бубнами. Крымский мост у них – как кость в горле. Ничего у них не выйдет», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, киевские власти годами отрицали сначала возможность его строительства, а затем – сам факт его существования.

«Но вот – признали. И первая их реакция после признания – желание разрушить. Нацисты способны только разрушать. Созидать они не хотят, да и не умеют», – отметил глава парламента, добавив, что киевские власти способны тешить себя только виртуальными победами.

«В виртуальном пространстве ВСУ уже к Владивостоку подходят и готовятся к «встрече на Беринговом проливе». Это уже – искаженное сознание: отрицание жестокой реальности, уход от нее в страну грез и беспочвенных мечтаний», – подчеркнул глава парламента.

Между тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены.

«Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны. Мост под надежной защитой. Поэтому даже не советуем киевским нацистам пытаться учинить провокации. В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие», – отметил Шеремет.

По его словам, охрана моста осуществляется как по воздуху, так и в акватории Керченского пролива.

Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.

В среду президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777 и управляемые боеприпасы РСЗО, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм.

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