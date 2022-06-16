Пранкеры Вован и Лексус обсудили с экспертами на ПМЭФ независимость России в цифровой среде

На площадке Петербургского международного экономического форума известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обсудили с ведущими экспертами вопросы независимости РФ в цифровой среде, развитие отечественных сервисов, а также те уязвимости, которые сейчас находятся в фокусе внимания регуляторов.

В последние месяцы в связи с действиями иностранных ИТ-компаний по отношению к России, а также агрессивной информационной войной, развязанной Западом, вопрос о необходимости цифрового суверенитета встал особенно остро, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, шаги к обеспечению независимости нашего сегмента интернета предпринимаются уже несколько лет.

Он напомнил о принятом в 2019 году законе о цифровом суверенитете, призванном обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних угроз: «На самом деле, цель и задача суверенного Рунета – обеспечить устойчивость российского сегмента, если будут, например, какие-то отключения извне. И некоторые никогда не думали, что такое в принципе возможно. Но мы сегодня слышим заявления западных партнеров, которые заявляют: «А давайте мы их отключим?» Но при этом Запад сегодня понимает, что отключить нас сегодня уже невозможно. Суверенный Рунет уже 2,5 года действует, он предусматривает комплексные решения, связанные с задачами противодействия внешним угрозам, с маршрутизацией трафика, он предусматривает, если вдруг, не дай Бог, нас отключат от корневых зарубежных серверов, алгоритм действий. То есть, в принципе, мы справимся. Технологически мы справимся».

При этом нужно понимать, что Россия, вопреки опасениям скептиков, никогда не задавалась целью огородиться от мировой Сети. «Изоляция – это когда ты отключаешься от всех внешних связей, находишься в таком вакууме. Такой задачи никогда не стояло. Стояла задача обеспечить цифровой суверенитет. Что я понимаю под цифровым суверенитетом? Это защита прав и законных интересов граждан, это независимое функционирование цифровой среды, это возможность чувствовать себя комфортно и безопасно в этой среде», – отметил Горелкин.

По словам эксперта, Россия сейчас неотделима от мировой паутины, а потому построить фаервол, как в Китае, в принципе невозможно. Однако опыт Китая по эффективному импортозамещению цифровых сервисов – это то, чему действительно стоит поучиться.

«Русский фаервол невозможен. Как, знаете, один французский философ говорил: Россия находится не в Европе и не в Азии, она находится в России. То есть мы, с одной стороны, берем у Китая сегодня – и по-другому сегодня быть не может – импортозамещение цифровых ресурсов. Потому что если страна хочет проводить подлинную независимую политику, международную политику, то цифровая независимость, цифровой суверенитет – это важная составляющая. Мы видим, во что это превратилось в Европе. Когда мне говорят: «Вы хотите, как в Китае?», я говорю: «А вы хотите, как в Европе?» Где нет своих сервисов в принципе, где доминируют американские платформы: американский YouTube, американский Netflix, американский Google. Если представить, что американский президент завтра с ума сойдет и объявит войну Европе и отключит все цифровые сервисы, то в Европе наступят новые темные века. И люди придут к правительствам своих стран и начнут требовать на площадях вернуть им развлечения. А у нас сегодня уже в принципе такая ситуация невозможна. У нас большая часть цифровых сервисов так или иначе импортозамещена», – подчеркнул Антон Горелкин.

«Если мы хотим проводить собственную независимую политику, мы обязаны строить свои независимые цифровые сервисы, развивать их. Это дорогая история, дефицитная история, но если мы сможем – это большой задел для будущих поколений, для развития нашей страны и роста», – добавил эксперт.

О необходимости развития собственных ресурсов сообщила и Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации: «Если мы говорим о цифровом суверенитете, то это безвариативно, безальтернативно нужно создавать свое. По крайней мере, критические вещи, узловые критически вещи они должны быть, я бы сказала, независимыми или без возможности, так сказать, осуществления влияния извне. Должны быть соцсети. Где-то они у нас есть. Где-то они только намечаются».

Особенно актуально вопрос о развитии отечественных площадок встает на фоне агрессивных антироссийских действий со стороны крупнейших западных платформ. Так, видеохостинг YouTube устроил настоящую охоту на российские СМИ и пользователей, высказывающих российскую позицию.

«Все, что сегодня они делают, – они даже не стесняются, что это противоречит их правилам модерации, ориентированию на нейтральность, которую они изначально пропагандировали. Подлинно независимые страны, они же это видят, что они творят, и, думаю, делают выводы. Та же Индия, уверен, задумалась над созданием своего видеохостинга. Любая страна, которая пытается быть независимой, я думаю, увидела, что происходит сегодня на примере нашей страны. Мы видим жесткую технологическую информационную войну, поэтому у нас вариантов нет: только цифровой суверенитет поможет нам чувствовать себя уверенно и становиться страной-лидером», – отметил Горелкин, выразив надежду, что альтернативой западному видеохостингу может стать российский Rutube.

Среди других вопросов, которые необходимо решить для того, чтобы российский сегмент Рунета стал безопасной и комфортной средой для пользователей, Горелкин выделил необходимость опрозрачить работу рекомендательных сервисов.

«Вы знаете, что рекомендательный сервис лежит в основе многих цифровых платформ, фактически на них построены многие бизнес-модели в интернете и, к сожалению, сегодня многие недооценивают их опасность. Тем не менее законодатели всего мира подбираются к регулированию, а где-то уже такая регуляторика есть. (…) Смысл здесь очень простой: мы должны уравнять в правах взаимодействие пользователей и платформ. Мы хотим, чтобы рекомендательные сервисы были прозрачными, чтоб мы понимали, как они работают, мы хотим, чтоб у пользователей была кнопка или полного, или частичного отключения рекомендательного сервиса», – отметил эксперт, подчеркнув, что законодатели прислушиваются к запросам и пожеланиям бизнеса, прежде чем вносить законопроект.

Также Антон Горелкин обратил внимание на проблемы конфиденциальности при использовании VPN-сервисов, к которым стали обращаться многие россияне после признания экстремистскими и блокировки ресурсов Meta (признана экстремистской) «К сожалению, данные, которые сегодня VPN так или иначе аккумулирует, – это не только контактные данные, но и это, например, информация об устройстве, это информация о местоположении. Причем эти данные, которые они так или иначе абсорбируют, аккумулируют, они непрозрачные: мы не понимаем даже, что конкретно они берут и дальше куда это идет. Но очевидно, что они торгуют этими данными. Речи о блокировке VPN сервисов не идет, но нас беспокоит вот этот сегмент защиты персональных данных наших граждан. Здесь надо наводить порядок», – сказал Горелкин.

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