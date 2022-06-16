 

В Кремле пообещали жестко общаться с США

16.06.2022, 12:17, Новости дня
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Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – передает его слова РИА «Новости».

«На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», – отметил Песков.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва сохранит гибкость в общении с Вашингтоном.

«Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет», – отметил он.

В четверг исполнился год со дня саммита РФ и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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