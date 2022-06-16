 

На первом участке Бирюлевской линии метро организуют три пересадки

16.06.2022, 12:17, Разное
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Участок протянется на пять километров. На нем будут станции “ЗИЛ”, “Остров мечты” и “Кленовый бульвар”. Линию интегрируют в транспортный каркас столицы путем организации пересадок, отметил Бочкарев.

В настоящий момент ведется проектирование первого участка Бирюлевской линии. После утверждения проекта планировки территории будет идти согласование объемно-планировочных решений с Московским метрополитеном. Это необходимо для связки новой линии с действующими участками подземки.

Глава стройкомплекса уточнил, что со станции “ЗИЛ” Бирюлевской линии будет переход на одноименную станцию перспективной Троицкой ветки. С “Острова мечты” можно будет перейти на действующую станцию “Технопарк” Замоскворецкой линии, а на “Кленовом бульваре” – на большое метрокольцо.

Кроме того, прорабатывается возможность строительства ветки, соединяющей Бирюлевскую и Замоскворецкую линии. Она обеспечит оборот подвижного состава, интегрирует его в систему московских подземных магистралей.

Бирюлевская линия протянется на 21 километр, на ней будет 10 станций. Ветку планируется строить в три этапа. Первый участок уже утвержден, два других еще разрабатываются.

Новая линия существенно улучшит ситуацию на юге и юго-востоке столицы. Метро в шаговой доступности получат сотни тысяч москвичей – жители районов Бирюлево Восточное и Западное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатинский затон, Печатники, Царицыно.

За последние 10 лет в Москве построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД).

К началу 2023 года завершится реализация крупнейшего проекта в области метростроения – Большой кольцевой линии. Пассажирам больше не придется ехать в центр, чтобы сделать пересадку на другую ветку. Время в пути значительно сократится. От большого метрокольца планируется построить новые радиальные ветки.

Также продолжается строительство долгожданной линии метро в Троицк (Новая Москва). Первую очередь до Коммунарки введут в эксплуатацию в 2024 году, а в 2027-м она дойдет до Троицка. Это будет самый большой радиус столичной подземки.



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