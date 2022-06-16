Не пошла по стопам отца и наотрез отказалась жить в России: какой выросла дочь Соловьева

Анна Друбич – дочь известных родителей. Ее отец и мама, легендарный режиссер Сергей Соловьев и знаменитая актриса Татьяна Друбич, познакомились во время съемок фильма “Сто дней после детства” и с тех пор практически не расставались. Они поженились в 1983 году, прожили в браке всего шесть лет, но навсегда остались друг для друга близкими людьми.

Анна появилась на свет спустя год после свадьбы родителей. Несмотря на то, что уже через несколько лет их брак распался, для девочки это не стало ударом и потрясением. Малышка осталась жить с мамой, однако отец никуда не исчез из ее жизни. Сергей Соловьев души не чаял в дочке, а она считала его самым родным и близким человеком.

Многим казалось, что наследница звездной четы обязательно пойдет по стопам родителей. Пока Аня была маленькой, Сергей Александрович успел снять ее в нескольких эпизодах своих фильмов, однако любовью к работе в кадре девочка так и не прониклась. Куда ближе и интереснее ей были занятия музыкой.

Музыкальные способности проявились у Анны уже в раннем детстве. В 12 лет юная пианистка выступила на сцене Большого театра, в 14 поступила в столичный музыкальный колледж, а после продолжила образование в Мюнхенской школе музыки и в университете Южной Калифорнии. Уже много лет Друбич работает композитором и пишет музыку для фильмов.

Несмотря на то, что дочь режиссера не пошла по стопам отца и матери, именитая фамилия доставила ей немало хлопот. С самого детства любые ее заслуги связывали со знаменитыми родителями. Именно по этой причине Анна наотрез отказалась жить в России и обосновалась за границей, где нет подобных предрассудков. Хотя девушка часто бывает в Москве, ее постоянное место жительства – Лос-Анджелес.

Сейчас талантливой наследнице Соловьева 37 лет. Анна Друбич счастлива в браке с виолончелистом Евгением Тонха и воспитывает двух дочек. Дочь легендарного режиссера работает в США, гастролирует с концертами и пишет музыку как для российских, так и для иностранных фильмов.