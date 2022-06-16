 

Мнение: Экономическая необратимость

16.06.2022, 11:45, Разное
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Из заявлений на ПМЭФ-2022.

1. Запрещать хождение в России доллара, евро и других валют из враждебных стран не будут.
2. Запрещать гражданам иметь валютные счета не будут.
3. Возвращаться к советской экономике не планируют.
4. Стремиться к автаркии не будут. Импортозамещение будет частичным.
5. Переориентация на рынки Евразии неизбежна.
6. Рубль ниже 60 это плохо для экономики, будут стремиться его ослабить.
7. Произошедшие в мировой экономике изменения необратимы, как раньше уже не будет.
8. Значительная часть российской экономики будет переориентирована на внутренний рынок.

Источник: Colonel Cassad



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