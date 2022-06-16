Мнение: Экономическая необратимость

Из заявлений на ПМЭФ-2022.

1. Запрещать хождение в России доллара, евро и других валют из враждебных стран не будут.

2. Запрещать гражданам иметь валютные счета не будут.

3. Возвращаться к советской экономике не планируют.

4. Стремиться к автаркии не будут. Импортозамещение будет частичным.

5. Переориентация на рынки Евразии неизбежна.

6. Рубль ниже 60 это плохо для экономики, будут стремиться его ослабить.

7. Произошедшие в мировой экономике изменения необратимы, как раньше уже не будет.

8. Значительная часть российской экономики будет переориентирована на внутренний рынок.

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