Россия пытается спровоцировать очередной газовый кризис в Европе

Госкомпания «Газпром» пытается спровоцировать новый газовый кризис в Европе — монополия намеренно сокращает поставки даже тем потребителям, кто согласился перейти на новую схему оплаты «в рублях» и провоцирует резкий рост цен на газ.

Германия, один из главных потребителей газа в Европе, столкнулась с основным давлением со стороны России, считает Bloomberg.

Немецкая компания Uniper, которая долгое время являлась партнером «Газпрома» по проекту «Северный поток 2», сообщила, что поставки из России упали на 25% в сравнении с контрактными обязательствами российской стороны. В своем сообщении компания отметила, что пока замещает российский газ топливом из других источников. Накануне итальянская группа Eni, которая также длительное время была партнером России по «Голубому потоку», получила уведомление от российской стороны о сокращении поставок примерно на 15%. Причину снижения «Газпром» не назвал. Также о сокращении поставок «на незначительный уровень» сообщила французская Engie, однако в компании заверили, что пристально следят за ситуацией и не допустят проблем для потребителей.

При этом обе компании ранее согласились с новой схемой оплаты за газ через открытие в Газпромбанке двух счетов: в евро и рублях. Действия «Газпрома» провоцируют резкий рост цен на европейском рынке. В ходе торгов 15 июня стоимость тысячи кубометров газа достигла $1320, что стало локальным рекордом с зимы-осени 2022 года, когда «Газпром» уже спровоцировал газовый кризис в Европе, отказываясь поставлять газ на рынок свыше объемов, заявленных в контрактах.

В среду, 15 июня, «Газпром» уведомил европейских потребителей о сокращении прокачки газа по «Северному потоку» на 60%. Российская компания объяснила свои действия проблемами с газовыми турбинами Siemens, которые не вернулись на насосную станцию после ремонта из-за санкций. Однако Германия сочла подобные объяснения за шантаж и обвинила Россию в использовании газа в качестве политического инструмента.

На текущий момент «Северный поток» оставался главным газовым трубопроводом Европы, его мощность оценивается в 170 млн кубов газа в сутки, однако текущий уровень поставок оценивается в 67 млн кубов. Также в Европу из России поставляются около 40 млн кубов газа через систему Украины и еще около 20 млн по трубопроводам Турции. Часть выпавших объемов «Северного потока» Россия пытается перебросить в «Турецкий поток», однако объемы «переброски» слишком малы, чтобы говорить о реальной попытке решить проблему: выпавший объем оценивается в 100 млн кубов, а прирост поставок через Турцию — в районе 15 млн.