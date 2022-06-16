 

Мнение: По кругу

16.06.2022, 11:32, Разное
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Шольц, Макрон и Драги прибыли на территорию Украины. Судя по опубликованному фото — поездом. Что логично, учитывая несколько нестандартную ситуацию в стране.

Вопрос, конечно, с чем они приехали. Хотя, скорее всего, здесь всё достаточно прозрачно: задача континентальной Европы — разрушить планы Великобритании и ее союзников в Восточной Европе. Планы англичан — создание между Европой и Россией «санитарного кордона» из стран «Интермариума», проекта, который в целом повторяет исторический англо-польский проект «от можа до можа».

Понять Германи, Францию и Италию можно: они в таком раскладе не выигрывают вообще ничего. Просто вместо Путина ими будут помыкать британские премьеры, вот и вся разница. Еще вопрос, что хуже.

Шанс для континентальной Европы заключается в том, что британский проект тоже не предусматривает безусловного военного разгрома России. Это вообще никому не надо, так как за ним последуют слишком рискованные процессы, которые могут привести к совершенно непредсказуемым событиям уже в России. А иметь дело даже с неадекватным руководителем или с двадцатью-тридцатью еще менее адекватными атаманами, батьками и эмирами незалежных территорий на месте нынешней России — две большие разницы.

Поэтому Украину снабжают и оказывают помощь по принципу «Умереть не дадим, но и жить — тоже». В этом вопросе консенсус имеется у всех западных группировок. Разница заключается лишь в том, до какой степени эти группировки допускают ослабление военной угрозы со стороны России. Англичане стоят за полное военное истощение Кремля, для европейцев это избыточно.

Чем давить на Зеленского, у Европы, конечно, есть — это послевоенное восстановление. Своих ресурсов у Киева на эту программу нет, и он будет сильно зависеть от внешней помощи.

Однако для континентальной Европы здесь есть очевидная проблема: Зеленский не может пойти на мир на условиях Кремля — его просто снесут. Идею любых переговоров с Кремлем на его условиях сегодня на Украине не продать. И даже если Зеленский согласится с визитерами, он вряд ли сможет реализовать их пожелания.А значит — объем помощи из Европы может резко сократиться. Европейцы могут сказать Киеву: тогда мы умываем руки, разбирайтесь сами. Формально никто ни от чего не откажется, но по факту коалиция сорока усохнет сразу вдвое.

И опять же ничего нового: традиции умиротворения бесноватых фюреров у европейцев давние, особенно, если при этом они расплачиваются чужими интересами и территориями. Заканчивается это тоже примерно одинаково — умиротворить не получается. Но как обычно, текущие интересы всегда важнее перспективных. История как лошадь — ходит по кругу.

Источник: Эль Мюрид



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