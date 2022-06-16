 

Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка

16.06.2022, 11:30, Новости дня
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Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, два дома загорелись из-за обстрела со стороны украинских войск.

Отмечается, что два дома загорелись в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях жилых домов в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Донецка по адресам: Куйбышевский район: улица Степная, 76 – возгорание частного жилого дома. Кировский район: улица Уральская, 12в – возгорание частного жилого дома», – говорится в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов вооруженными формированиями Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка.

Действия украинской армии в ведомстве назвали беспрецедентными по своей жестокости, так как они влекут человеческие жертвы и колоссальные разрушения. При обстреле Донецка за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.

Ранее СМИ сообщили, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь.

Более того, украинские вооруженные формирования применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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