 

Грузинские СМИ сообщили о получении антироссийским радикалом миллионов рублей из России

16.06.2022, 11:30, Новости дня
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Члену семьи одной из лидеров грузинской оппозиции, выпускнице МГИМО Елене Хоштария, которая известна как антироссийский радикал, регулярно зачисляются значительные рублевые поступления из России, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Речь, по данным телекомпании, о «миллионах рублей», на которые, в частности, приобретена недвижимость в Батуми.

Хоштария пока это не прокомментировала.

Хоштария возглавляет политическое объединение «Дроа» («Настало время»), которое она создала в том числе для разоблачения тех, кто «связан с Россией»

Создавая движение, Хоштария сказала, что будет «разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, (…) и тех, кто связан с Россией».

Ранее Хоштария выражала сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага».

При экс-президенте Михаиле Саакашвили Елена Хоштария была замом в министерстве евроинтеграции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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