Грузинские СМИ сообщили о получении антироссийским радикалом миллионов рублей из России

Члену семьи одной из лидеров грузинской оппозиции, выпускнице МГИМО Елене Хоштария, которая известна как антироссийский радикал, регулярно зачисляются значительные рублевые поступления из России, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Речь, по данным телекомпании, о «миллионах рублей», на которые, в частности, приобретена недвижимость в Батуми.

Хоштария пока это не прокомментировала.

Хоштария возглавляет политическое объединение «Дроа» («Настало время»), которое она создала в том числе для разоблачения тех, кто «связан с Россией»

Создавая движение, Хоштария сказала, что будет «разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, (…) и тех, кто связан с Россией».

Ранее Хоштария выражала сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага».

При экс-президенте Михаиле Саакашвили Елена Хоштария была замом в министерстве евроинтеграции.

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