 

Песков предрек потерю доверия к Западу в случае передачи активов России Киеву

16.06.2022, 11:30, Новости дня
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США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности передачи замороженных финансов РФ Киеву.

«США и европейские страны, Европейский союз говорят о том, что можно присвоить то, что им не принадлежит. Сделав это однажды, они потеряют доверие всех тех, кто имеет там собственность, потому что именно с того момента, если это произойдет, ни один инвестор в американскую или европейскую экономику, ни одна страна, которая имеет там свои авуары, не сможет спать спокойно, потому что они не будут знать, что в следующий момент придет в голову людям, сидящим в Вашингтоне или в Брюсселе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России. Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы РФ в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава Минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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