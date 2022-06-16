 

Посетителя петербургского кафе расчленили за фразу «Экспрессо невкусное от слова вообще»

16.06.2022, 11:14, Разное
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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга раскрыли произошедшее в феврале тяжкое преступление – сотрудники одного из заведений общепита расчленили посетителя, который критиковал качество их работы и общий уровень услуг.

деньги взадКак удалось выяснить следствию, гость несколько раз высказывал недовольство ценами, пытался торговаться, ругался, но затем всё же заказал чашку кофе. Работники уже было начали остывать от его хамства, но тут он заявил, что «экспрессо невкусное от слова вообще» и потребовал «деньги взад».

Выслушав всё это, бармен молча ушёл в подсобку, вернулся с топором и нанёс потерпевшему несколько ударов по голове. Потом другие сотрудники помогли ему расчленить тело и по частям спустили его в канализацию, где с трупом скорее всего расправились гигантские крысы.

Источник в прокуратуре сообщил, что владелец заведения, узнав об инциденте, даже не объявил своим подчинённым выговора и не оштрафовал их. Более того, впоследствии он помог им покинуть территорию России. Мотивация бизнесмена и другие детали злодеяния пока остаются неизвестными, подозреваемых объявят в розыск.

– Прочитав материалы дела, по коже пробегает холод от ихней жестокости и циничности, – сказал прокурор. – Скрипя сердцем, должен признать, что пока подозреваемым удалось уйти и этот факт лично меня доводит до белого колена. Вообщем, мы их будем искать и обязательно привлечём к ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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