ВОЗ созовёт комитет по ЧС из-за распространения оспы обезьян

В связи с ростом числа случаев заболевания оспой обезьян во всём мире генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус намерен на следующей неделе созвать комитет по чрезвычайным ситуациям, пишет Das Erste. Комитет определит, является ли вспышка «чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения». Гендиректор призвал «рассмотреть вопрос об усилении мер» — для предотвращения дальнейшего распространения заболевания, по его словам, требуется международная координация.



AP

Из-за опасений по поводу роста числа случаев заболевания оспой обезьян во всём мире генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус намерен на следующей неделе созвать комитет по чрезвычайным ситуациям. Он должен определить, является ли вспышка инфекционного заболевания «чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения». По данным ВОЗ, заседание комитета по чрезвычайным ситуациям запланировано на 23 июня, передаёт Das Erste.

Чрезвычайная ситуация международного значения в области общественного здравоохранения — наивысший уровень опасности в градации ВОЗ. Присвоение такого статуса не имеет прямых практических последствий, но служит «призывом к действию» для стран-членов. Чрезвычайная ситуация из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 действует с конца января 2020 года.

На сегодняшний день в ВОЗ поступили сообщения о более чем 1600 официально зарегистрированных случаях оспы обезьян и почти 1500 предполагаемых случаях из 39 стран. В 32 из них до мая этого года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Ранее вирус встречался лишь в семи африканских странах. На данный момент в Африке зарегистрировано 72 случая смерти от оспы обезьян. По словам гендиректора ВОЗ, организация также занимается изучением предполагаемого случая смерти в Бразилии.

Кроме того, Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что «пришло время рассмотреть вопрос об усилении мер», поскольку вирус «ведёт себя необычно» и затрагивает всё больше стран, а для предотвращения его дальнейшего распространения требуется международная координация. При этом он сообщил, что специалисты комитета занимаются изучением проблемы и пока не определили, необходимо ли введение чрезвычайной ситуации.

«Мы не хотим ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля», — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Ибрахим Сосе Фаль. Комитет объединяет экспертов, хорошо знакомых со спецификой заболевания. По словам Фаля, они смогут порекомендовать ВОЗ, какие действия необходимо предпринять.

Руководитель секретариата по борьбе с оспой ВОЗ Розамунд Льюис заявила, что организация уже предоставила странам-членам множество технических рекомендаций по борьбе со случаями оспы обезьян. «Самое главное — повысить осведомлённость, чтобы люди могли оценить свой собственный риск», — подчеркнула Льюис.

Ранее Европейский союз объявил о планах по закупке около 110 тыс. доз вакцины от оспы обезьян. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что намерена в ближайшее время подписать соответствующее соглашение с датской биотехнологической компанией Bavarian Nordic. По её словам, первые дозы будут доставлены в страны ЕС уже в конце июня.

По словам Кириакидес, в настоящее время в ЕС зарегистрировано около 900 случаев заболевания оспой обезьян. По данным ВОЗ, за пределами Африки было выявлено 1300 случаев — в основном речь идёт о мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами.

По данным Института имени Роберта Коха, передача вируса от человека к человеку возможна только при тесном контакте с кожными поражениями инфицированного или через выделения из дыхательных путей и слюну. В настоящий момент не выяснено, может ли инфекционное заболевание передаваться половым путём, отмечает Das Erste.