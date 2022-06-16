 

Stellantis показал электрический Fiat 500 во время тестирования индуктивной зарядки

16.06.2022, 10:56, Разное
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Компания Stellantis поделилась снимками с тестовых испытаний новой версии Fiat 500, который лишен батареи и имеет индукционную зарядку.

В свою очередь, тестирование прототипа проходило на известной трассе «Arena Del Futuro», длина которой достигает 1 км. Для обеспечения движения в дорожное полотно встроили катушки и силовые кабеля, необходимые для образования индукции. Кроме того, передвижение может осуществляться до тех пор, пока автомобиль получает питание в оборудованной трассе.

Уникальная особенность является разработкой специалистов Stellantis. Ранее в компании указали, что данные технологии совершенно безопасны для человека и не несут никакого вреда. Остальные подробности о данном автомобиле пока умалчиваются производителями.



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