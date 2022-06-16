 

Володин предложил переименовать Киев в Нуланд

16.06.2022, 10:05, Новости дня
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В продолжение последовательного переписывания истории в Украине следующим шагом должно стать переименование Киева в Нуланд в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Улицу Юрия Гагарина в Киеве решили переименовать в честь американского астронавта Нила Армстронга… Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)», – написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что после госпереворота в Украине в феврале 2014 года «киевская власть последовательно переписывает историю». «В школах и вузах начали объяснять, что Великой Отечественной войны для Украины не было – была Вторая мировая. Заменили 9 мая на 8 мая: «чтобы было как на Западе». Георгиевскую ленточку – символ Победы – запретили, преследуя тех, кто ее надевает. Нацистские организации – ОУН и УПА (запрещенные в РФ) – стали героизировать», – отметил он.

Депутат подчеркнул, что «неонацистский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию США».

Вашингтон с начала специальной операции РФ в Украине выделил Киеву военную помощь на сумму в 5,6 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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