 

В Минэнерго поддержали легализацию майнинга в России

16.06.2022, 10:05, Новости дня
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Минэнерго поддерживает легализацию майнинга в России, но этот процесс должен быть регулируемым, сообщил глава министерства Николай Шульгинов.

«Мы за легализацию [майнинга], только это должен быть регулируемый процесс. Не должно быть незаконных схем, подключений», – сказал Шульгинов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что криптовалюта в РФ будет обязательно легализована.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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