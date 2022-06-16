В Минэнерго поддержали легализацию майнинга в России
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Минэнерго поддерживает легализацию майнинга в России, но этот процесс должен быть регулируемым, сообщил глава министерства Николай Шульгинов.
«Мы за легализацию [майнинга], только это должен быть регулируемый процесс. Не должно быть незаконных схем, подключений», – сказал Шульгинов в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что криптовалюта в РФ будет обязательно легализована.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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