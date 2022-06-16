 

В России запустили производство отечественных цифровых слуховых аппаратов

16.06.2022, 10:05, Новости дня
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Компания «Октава ДМ» реализовала проект по разработке и запуску в серийное производство цифровых слуховых аппаратов. Cкоро аппараты «НОТА» будут представлены в розничной продаже во всех регионах страны, информирует Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».

Кроме того «в Находке Приморского края военные кинологи разработали корм для собак. В состав корма входят высушенное мясо, белковый фермент и злаковые культуры. В ассортименте имеется корм эконом-класса для крупных и средних пород «Президент». Также есть корм премиум-класса «индейка – форель» и супер-премиум с большим количеством мяса», – сообщается в Telegram-канале института.

Также в Махачкалинском рыбном порту появится предприятие по первичной переработке свежевыловленной рыбы. На предприятии завершается строительство цеха по шоковой заморозке свежевыловленной рыбы производительностью до 100 тонн в сутки и склада-холодильника для ее последующего хранения емкостью до 1,5 тыс. тонн.

Резидент ОЭЗ Москвы – компания «Диагностика-М» – создала систему раздельного обнаружения запрещенных к проносу предметов, выполненных не только из металлов, но и из углепластиков, которые применяются для изготовления оружия скрытого ношения.

В Исетском районе Тюменской области создают племенной репродуктор индейки. Проект позволит развить племенное дело на территории региона вплоть до создания селекционно-генетического центра.

Первый в Удмуртии Сарапульский завод растительных масел запустил производство в промышленных масштабах, что позволит региональным сельхозпредприятиям почти в два раза увеличить свои посевные площади рапса. В перспективе завод обеспечит потребность сельскохозяйственных производительных кооперативов в рапсовом жмыхе.

Ранее сообщалось, что московская компания по производству аппаратов ИВЛ разработала приборы вдвое дешевле зарубежных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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