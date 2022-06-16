 

Cмена позиции – в НАТО заговорили о необходимости территориальных уступок со стороны Украины

16.06.2022, 9:45, Разное
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Во время своего визита в Финляндию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею военного решения российско-украинского конфликта, пишет Telepolis. По его словам, всё должно закончиться за столом переговоров, а именно — подписанием мирного соглашения. И для этого Киеву нужно быть готовым пойти на территориальный уступки, подчеркнул глава альянса. Это свидетельствует о смене позиции НАТО, отмечает немецкое издание.


AP

Западные СМИ и политики уделяют очень много внимания требованиям поддержки со стороны Киева, пишет Telepolis. При этом недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Хельсинки европейская пресса практически проигнорировала, а они играют решающую роль. Во время своего визита в Финляндию глава Североатлантического альянса отверг идею военного решения российско-украинского конфликта, рассказывает немецкое издание.

По его словам, всё должно закончиться за столом переговоров, а именно — подписанием мирного соглашения. Но для этого Киеву придётся пойти на территориальные уступки, подчеркнул он: «Мир возможен. Вопрос только в том: какую цену украинцы готовы заплатить за мир? Как много территорий, независимости и суверенитета они готовы отдать ради мира?»

Конкретных предложений со стороны НАТО Столтенберг не озвучил, а также подчеркнул, что альянс и западные государства продолжат поставлять Киеву оружие, чтобы как «можно сильнее укрепить его позицию», в том числе и в преддверии будущих переговоров об окончании боевых действий.

Многие наблюдатели восприняли слова генсека как смену позиции НАТО. Теперь альянс Запада с Киевом представляется не таким уж и безусловным. К тому же в западных странах наблюдается так называемая «усталость от Украины». Призывы к поиску компромисса между конфликтующими сторонами звучат всё громче, в том числе и из-за угрозы продовольственного кризиса. То обстоятельство, что украинцы продолжают оказывать сопротивление, может постепенно превратиться в неудобство для Запада. И РФ делает на это ставку.

Напряжённость растёт, продолжает издание. Об этом свидетельствуют и недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал от Германии гарантий поддержки, а также предостерёг Берлин от попыток сесть на шпагат между Москвой и Киевом. В ответ канцлер ФРГ Шольц заверил Украину в поставках нового вооружения, в том числе и современных боевых систем, а также пообещал помочь Словакии в защите её воздушного пространства. Германия обязуется оборонять «каждый квадратный сантиметр» территории НАТО, подчеркнул он. Звучит решительно — вот только Украина находится за её пределами, заключает Telepolis.



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