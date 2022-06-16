 

Компания McLaren планирует представить полностью электрический внедорожник

16.06.2022, 9:30, Разное
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Компания McLaren может в скором времени выпустить первый собственный электрический внедорожник.

Предполагается, что новая модель от итальянского бренда McLaren может выйти в продаже по цене от 421 тысячи долларов. Ранее представители компании неоднократно отказывались от планов выпуска автомобилей в кузове внедорожника. Вместе с тем данный сегмент набирает огромный спрос на мировом рынке, что и повлияло на решение о смене планов.

Предполагается, что новинка от McLaren получила два электрических агрегата, полный привод, а также заниженный клиренс. На данный момент технические параметры и другие особенности роскошного электрического внедорожника держат в тайне от публики.



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