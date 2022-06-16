“Переименование Киева в Нуланд” – Володин заявил о превращении Украины в колонию США

Володин напомнил, что на Украине запретили георгиевскую ленту и преследуют тех, кто ее надевает, а в стремлении быть похожими на западные страны киевские власти заменили 9 мая на 8 мая.

В школах детям пытаются объяснить, что Великой Отечественной войны не было – была Вторая мировая, обратил внимание спикер. Также он указал на героизацию нацистов из ОУН и УПА (запрещенные в России националистические организации. – прим.ред.).

Украинские власти уничтожили историю своего народа и превратили страну в колонию США, констатировал политик.

“Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее спикер ГД заявил о намерении Соединенных Штатов использовать Украину для ослабления России.