 

“Переименование Киева в Нуланд” – Володин заявил о превращении Украины в колонию США

16.06.2022, 8:28, Разное
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Володин напомнил, что на Украине запретили георгиевскую ленту и преследуют тех, кто ее надевает, а в стремлении быть похожими на западные страны киевские власти заменили 9 мая на 8 мая.

В школах детям пытаются объяснить, что Великой Отечественной войны не было – была Вторая мировая, обратил внимание спикер. Также он указал на героизацию нацистов из ОУН и УПА (запрещенные в России националистические организации. – прим.ред.).

Украинские власти уничтожили историю своего народа и превратили страну в колонию США, констатировал политик.

“Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее спикер ГД заявил о намерении Соединенных Штатов использовать Украину для ослабления России.



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