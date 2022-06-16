Мнение: О «сами с усами»… Что Россия может без помощи Запада?

Говорят, не оскудела Земля Русская современными Кулибиными да Черепановыми. А природная смекалка и «такая-то мать», которые помогли ещё тульскому косому Левше утереть нос заносчивым англичанам, помогут и на сей раз. Так что, «Вашим санкциям — труба, господин Байден!» ©

Мы ведь и сами с усами. Чай, не лаптем щи хлебаем. Нешто не сдюжим и в этот раз?

Эта примечательная история напрямую касается традиционной российской гордости — оборонно-промышленного комплекса.

В 1773 году на реке Лососинке (или Lohijogi), где ещё Пётр I заложил основы крупного для тех лет промышленного кластера, было начато строительство нового гиганта индустрии – Александровского пушечного завода. Строительными работами руководил бергмейстер Аникита Ярцов, впоследствии ставший его директором. Строительство было завершено в кратчайшие сроки — летом 1774 года, а уже 13 октября заводские сталевары отлили первую пушку.

Надо сказать, Аникита Ярцов был хоть и дворянином, но притом и потомственным металлургом, родом с Урала. Он также получил наилучшее из возможных российское высшее образование, окончив не только Екатеринбургскую горную школу, но и Московский университет, а затем более 10 лет совершенствовался в инженерном деле и управлении промышленным строительством. В частности, командовал строительством Климковского и Холуницкого заводов, выбрал место строительства Чернохолуницкого завода. Немудрено, что построенный под его руководством Александровский завод был оснащён передовой техникой того времени, а заводская структура была представлена цехами-мастерскими полного цикла — доменным, кузничным, молотовым, слесарным, токарно-сверлильным, фурмовым и даже меховым. Последние два занимались, соответственно, производством литейных форм и мехов для домен и горнов.

И тем не менее, в первые годы существования Александровского пушечного завода никак не удавалось наладить выпуск качественной продукции. За 1774-1786 гг. было отлито 2480 пушек, из них годными были признаны только 1026 (чуть больше 40%). Из отливаемых снарядов годными была только половина.

Ещё раз. Александровский завод был спроектирован и создан лучшим отечественным специалистом того времени, а также оснащён по самому последнему слову «национальных» технологий. И тем не менее, более чем наполовину гнал брак.

Такая ситуация заставила правительство Екатерины II пригласить в России кого-нибудь из известных иностранных специалистов в области литья пушек. Выбор был остановлен на директоре Карронской компании в Шотландии Чарльзе Гаскойне (1739-1806). В конце мая 1786 г. он прибыл в сопровождении группы специалистов Карронского пушечного завода., которую составляло «значительное число механиков, химиков, мастеров литейных, сверлильных, модельных, токарных, кузнечных и прочих».

Чарльз Гаскойн вместе с группой шотландских инженеров провёл полную реконструкцию Александровского завода. Были установлены новые машины для сверления и обточки орудий, краны для подъёма тяжестей. В 1788 г. был построен «чугунный колесопровод» — первая в России железная дорога, по которой рабочие на ручных тележках перевозили по рельсам пушки с места отливки до сверлильного цеха. Полностью перестройка завода была завершена в 1796 г.

По требованию нового директора, на Александровский завод возили кораблями из Англии каменный уголь, глину, горновой камень и прочие материалы. Только руда была местная. Сочетание внедрённых инноваций и качественных «расходников» позволило чарльзу Гаскойну не только резко сократить выпуск брака, но и добиться увеличения производства пушек. За эти заслуги ему было дано потомственное дворянство, а под его управление были полностью переданы помимо Александровского пушечного, также Кончезерский чугуноплавильный и Кронштадтский заводы.

Кроме военной продукции, важнейшим новшеством, внедрённым на Александровском заводе при Чарльзе Гаскойне, следует признать появление чугунного литья, ранее в России неизвестного. На Александровском заводе были отлиты решётка Ассигнационного банка в Петербурге (в 1792 г.), решётка с чугунными колоннами вокруг Обводного канала в Кронштадте (в 1793-1810 гг.), ворота, выездная решётка и «многие изделия» для Михайловского замка (в 1797-1799 гг.), чугунные базы для колонн Казанской церкви (в 1802 г.), перила решёток для берегов Мойки и Крюкова канала, первый чугунный мост (в 1806 г.) и др.

Более того, при Гаскойне Александровский завод стал центром распространения в России новейших достижений технического прогресса — универсальных паровых машин Дж. Уатта, положивших начало промышленному перевороту. Первая паровая машина Уатта была привезена в Россию из Англии по инициативе предприимчивого шотландца и установлена на Александровской мануфактуре. Но и первая паровая машина Уатта, изготовленная в России, была сделана на Александровском заводе в Петрозаводске зимой 1789-1790 гг. В 1797 г. она была перевезена на Петербургский монетный двор. В общем, Александровский завод стал одним из лучших металлургических заводов не только России, но и Европы. А вслед за ним Чарльз Гаскойн полностью реконструировал ещё три предприятия, вошедших в систему Олонецких горных заводов (Кончезерский, Кронштадтский и Петербургский), и создал два самостоятельных предприятия (Луганский и Ижорский заводы). По большому счёту его стараниями был создан тот самый военно-промышленный потенциал, который позволил разбить «непобедимую» армию Наполеона.

Собственно, и предприятия советской «оборонки», ковавшие победу над Третьим Рейхом, тоже были созданы иностранцами и на передовых иностранных технологиях, заимствованных целиком. Но это уже совсем другая #история…

А вот что Россия может сама — так это подковать английскую блоху: проделать ювелирную и кропотливую работу…, ломающую весь тонкий механизм, как это изложено у Николая Лескова…

Нос утёрли, да? И ещё утрём да повторим? Или сами в итоге утрёмся?

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