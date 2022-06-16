 

В Петропавловской крепости обнаружили бункер Петра I

16.06.2022, 8:48, Разное
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Историки Санкт-Петербурга сообщили об удивительном открытии – в Петропавловской крепости обнаружили тайный бункер, предположительно принадлежавший Петру Великому.

Открытие было сделано по случайности. Во время небольшого ремонта рабочие разобрали стену и обнаружили старинную дверь, а за ней – ход в подземный бункер. Из-за уникального сочетания природных условий укрытие сохранилось в отличном состоянии. В нем находились контурные карты молодой Российской Империи, чертежи кораблей, подшивки газеты «Ведомости», патриотическая литература начала XVIII века, трубка и сапоги.

президент спрятался в бункере– Без сомнения, это бункер Петра I. Такая широта интересов была свойственна государю. И становятся понятны причины успехов Петра в военных сражениях. Раньше мы думали, что он выезжал на места военных действий, а судя по всему, на самом деле он командовал из бункера. Связь в те годы была развита достаточно, чтобы он мог быстро получать вести от военачальников и отдавать приказы, – поделился историк Василий Тарле-Мединский.

Исследования продолжаются и не исключено, что находка заставит учёных взглянуть на некоторые исторические события под новым углом. Однако некоторые утверждают, что речь может идти о фальсификации – двое оппозиционных депутатов Заксобрания якобы видели два взвода солдат с лопатами на территории крепости, а на сайте госзакупок, по их словам, до сих пор можно найти заявку на стилизацию текстов «под XVIII век». Полиция пообещала разобраться и уже начала действовать – накануне у оппозиционеров уже прошли обыски, с них взяли подписку о невыезде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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