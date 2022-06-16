Легкомоторный самолет разбился в Тюменской области

После падения легкомоторного самолета в городе Ялуторовске в Тюменской области пострадал один человек, его госпитализировали в больницу, сообщили в управлении МЧС по Тюменской области.

«Сегодня в 09:37 (07:37 мск) поступило сообщение о падении частного легкомоторного одноместного самолета, вылетевшего с аэродрома Пустошкино, город Ялуторовск. <…> Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее частный легкомоторный летательный аппарат, обрабатывавший поля, совершил жесткую посадку в Татарстане, пилот погиб.