СМИ: Лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.

«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», – цитирует РИА «Новости» ведущую утреннего выпуска новостей.

Также телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, «предположительно», прибудут в Киев из Варшавы.

Отмечается, что информация о приезде Драги, Макрон и Шольц сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде. Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.

Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий в Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.

Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».

Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему в Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.

Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.

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