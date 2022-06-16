 

Китайские астрономы сообщили о возможном обнаружении сигналов от инопланетян

16.06.2022, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST зафиксировал подозрительные сигналы, которые могли исходить от внеземных цивилизаций, пишет китайское издание «Пэнпай».

В статье со ссылкой на официальное издание министерства науки и технологий КНР «Кэцзи жибао» приводятся слова профессора Чжан Тунцзе, главы китайской Группы исследования внеземных цивилизаций.

По его словам, в 2020 году при анализе информации, полученной при помощи радиотелескопа FAST в 2019 году, были обнаружены две группы «подозрительных» сигналов, которые «могли исходить от внеземной цивилизации». В 2022 году исследовательская группа обнаружила еще один «подозрительный» сигнал в ходе наблюдения за одной из экзопланет, передает РИА «Новости».

Ученый уточнил, что вероятность того, что подозрительные сигналы вызваны радиопомехами, также очень высока и необходимо дополнительно подтвердить или исключить эту версию.

Ранее в 2019 году китайские ученые зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB, от англ. Fast Radio Bursts) – сигналы неизвестного происхождения, идущие от источника, находящегося на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

Напомним, 25 сентября 2016 года китайские ученые ввели в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FASТ на юго-западе страны, который позволит наблюдать слишком далекие от Земли объекты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником – заявление G7

01.09.20 / Политолог: Слова Лукашенко о «братстве» нельзя считать извинением перед Россией

02.01.22 / France 3 – «непрочный успех» — 20 лет назад Европа ввела единую валюту

01.03.21 / На оккупированном Донбассе идет передел рынка угля и металла – Тука

16.03.21 / Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское – Зеленский

09.04.21 / Полномочия СНБО, санкции против контрабандистов, референдумы в Украине. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

05.08.21 / FAZ – в борьбе с пандемией Куба делает ставку на собственные вакцины

28.05.21 / Telegram-канал NEXTA опубликовал второе расследование о Лукашенко. В нем говорится о контроле контрабанды сигарет, груш и цветов

16.01.22 / Песков о кибератаках на правительственные сайты Украины: Мы тут ни при чем

12.08.21 / Врачи объявили голодовку во Львовской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика