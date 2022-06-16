Китайские астрономы сообщили о возможном обнаружении сигналов от инопланетян

Крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST зафиксировал подозрительные сигналы, которые могли исходить от внеземных цивилизаций, пишет китайское издание «Пэнпай».

В статье со ссылкой на официальное издание министерства науки и технологий КНР «Кэцзи жибао» приводятся слова профессора Чжан Тунцзе, главы китайской Группы исследования внеземных цивилизаций.

По его словам, в 2020 году при анализе информации, полученной при помощи радиотелескопа FAST в 2019 году, были обнаружены две группы «подозрительных» сигналов, которые «могли исходить от внеземной цивилизации». В 2022 году исследовательская группа обнаружила еще один «подозрительный» сигнал в ходе наблюдения за одной из экзопланет, передает РИА «Новости».

Ученый уточнил, что вероятность того, что подозрительные сигналы вызваны радиопомехами, также очень высока и необходимо дополнительно подтвердить или исключить эту версию.

Ранее в 2019 году китайские ученые зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB, от англ. Fast Radio Bursts) – сигналы неизвестного происхождения, идущие от источника, находящегося на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

Напомним, 25 сентября 2016 года китайские ученые ввели в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FASТ на юго-западе страны, который позволит наблюдать слишком далекие от Земли объекты.

—