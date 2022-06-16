 

Пескова попросили оценить словесные выпады Байдена

16.06.2022, 8:40, Новости дня
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Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран или оскорблять их, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем», – сообщил Песков в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену.

«Скорее, это – вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», – добавил Песков.

По его словам, РФ и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас.

«Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Он также отметил, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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