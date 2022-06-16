 

Рост цен на электроэнергию заставляет европейские компании закрывать заводы

16.06.2022, 8:20, Разное
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Производители по всей Европе вынуждены сокращать объёмы производства или и вовсе закрывать свои заводы. По данным The Wall Street Journal, на подобные меры компаниям приходится идти в связи с ростом цен на энергоносители, а также в условиях конкуренции со стороны заводов в регионах, где стоимость энергии намного ниже, чем в Европе.


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На протяжении десятилетий европейская промышленность полагалась на Россию в поставках дешёвых нефти и газа, которые обеспечивали работу заводов континента. Однако, как пишет The Wall Street Journal, после начала российской спецоперации на Украине промышленные затраты на энергоносители в Европе резко возросли, что ограничивает возможности европейских производителей конкурировать на мировом рынке.

Фабрики пытаются найти альтернативу российскому энергоснабжению, опасаясь того, что Москва может внезапно прекратить газовые поставки, что приведёт к остановке производства.

Европейские производители химикатов, удобрений, стали и других энергоёмких товаров оказались под серьёзным давлением в последние восемь месяцев на фоне роста напряжённости в отношениях с Россией в преддверии начала спецоперации на Украине. Некоторые из них вынуждены закрывать свои предприятия в условиях конкуренции со стороны заводов в США, на Ближнем Востоке и в других регионах, где стоимость энергии намного ниже, чем в Европе.

Цены на природный газ в Европе сейчас почти в три раза выше, чем в США. При этом, по состоянию на прошлый год, РФ поставляла около 40% природного газа в Европейский союз.

«В целом большую озабоченность для Европы вызывает рост импорта и падение экспорта», — заявил Марко Менсинк, генеральный директор Cefic — европейской торговой группы в сфере химической промышленности.

Из-за спецоперации на Украине и её последствий Европа готовится к нормированию газа, в случае если президент РФ Владимир Путин перекроет поставки в регион. Российская государственная компания «Газпром» уже отключила от газа Болгарию, Финляндию и Польшу после того, как эти страны отказались платить за газ в рублях. 

Согласно прогнозам, высокие цены на энергоносители в Европе будут негативно влиять на промышленное производство и общий экономический рост региона в этом году. По прогнозам специалистов Европейской комиссии, во втором квартале экономика Германии, которая является крупнейшей в регионе, сократится под давлением высоких цен на энергоносители.

Более того, если РФ прекратит подачу газа в Германию, власти страны отдадут приоритет частным домохозяйствам, а также важнейшим службам, таким как больницы, полицейские участки и военные казармы. При этом крупные промышленные предприятия могут столкнуться с нормированием и перебоями в работе, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Производители зависят от природного газа и как от источника энергии, и как от сырья для производства. В Европе природный газ обычно определяет цену на электроэнергию, поэтому в случае повышения цен на газ предприятиям грозит двойной удар. Как отмечает издание, смогут ли компании адаптироваться к резкому росту цен на энергоносители в Европе, зависит от того, смогут ли они использовать производственные мощности по всему миру.

По данным WSJ, наиболее чувствительным к росту цен продуктом является аммиак, на который приходится около 70% газа, используемого Европой в качестве сырья. Большая часть этого аммиака используется для производства удобрений.
  
По словам генерального директора компании OCI NV Ахмеда Эль-Хоши, производитель удобрений сократил производство аммиака на своём заводе в Нидерландах и вместо этого импортирует аммиак со своих заводов в Техасе, Египте и Алжире. Обычно компания импортирует значительные объёмы аммиака в Европу только зимой, когда цены на газ самые высокие. «Теперь каждый месяц — зимний», — отметил Эль-Хоши.

Другие компании по производству удобрений и вовсе решили закрыть те заводы, которые не могут импортировать аммиак из-за рубежа, например, крупнейшая фирма сферы в Великобритании CF Industries Holdings Inc..

«Как производитель с высокими издержками в условиях жёсткой конкуренции в мировой промышленности, мы видим значительные проблемы для долгосрочной устойчивости нашего нынешнего операционного подхода», — приводит издание слова управляющего директора британского филиала компании Бретта Найтингейла.

Кроме того, чтобы сэкономить на газе и электроэнергии, ещё с октября европейские сталелитейные предприятия сокращают производство. А в марте резкий рост цен на электроэнергию в Испании привёл к тому, что сталелитейные предприятия снизили объёмы производства или полностью его прекратили, пишет The Wall Street Journal.



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