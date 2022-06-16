Мнение: О том, кому хуже сейчас

И снова #Россия vs #США. Сквозь призму хладных цифр, естественно, а не по рассуждениям лукавого ума. У кого дела идут хуже? Что скажет всезнайка-#статистика?

Посмотрим на «сюрпризы».

ФРС США рекордно за 28 лет, с 1994 года, повысила ставку — сразу на 75 базисных пунктов. Ещё пару недель назад такого мало кто ожидал. Но кроме того американский центробанк очень сильно пересмотрел параметры макропрогноза:

• ВВП: оценка на 2022 г снижена с 2.8 до 1.7% и с 2.2 до 1.7% на 2023 г

• Инфляция (Core PCE Inflation): оценка на 2022 г повышена с 4.1 до 4.3%, на 2023 г – с 2.6 до 2.7%

• Безработица: оценка на 2022 г повышена с 3.5 до 3.7%, на 2023 г – с 3.5 до 3.9%

• Ключевая ставка предполагает повышение до 3.25-3.5% к концу 2022 г и до 3.75-4.0% к концу 2023 г

Тут главное, что в отличие от прогноза по ставке и ВВП #прогноз инфляции пересмотрен незначительно. Месседж, который дают эти параметры, совершенно очевиден: ФРС готова действовать намного решительней и больше не будет идти на компромиссы в вопросе борьбы с инфляцией. Это принципиальное изменение позиции Федрезерва. И оно не от хорошей жизни.

А вот о чём говорит российская статистика. По данным Росстата, с 4 по 10 июня вновь было зафиксировано снижение потребительских цен, которое в этот раз оно было уже не символическим: -0.14%, что заметно больше -0.01% и 0.00% в предыдущие две недели. Российская #инфляция тормозит. Более того, если в предыдущие две недели главным драйвером этого были огурцы и помидоры (без них индекс потребительских цен рос на 0.11–0.12% в неделю), то в этот раз даже с исключением огуречно-томатной темы снижение ИПЦ составило 0.05%.

Похоже, снижение цен начинается уже широким фронтом. И если раньше говорилось, что «снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг», то теперь этот вывод можно ставить под сомнение. Ещё пару недель такой статистики, и ЦБ РФ придётся «внепланово» снижать ставку до 8-8.5% годовых.

И вот теперь — метафорически сравним двух больных. Один — румяный краснощёкий здоровяк, подхвативший что-то типа гриппа. И второй — хроник-астматик, уже готовившийся сочинять завещание, чьё состояние внезапно начало понемногу улучшаться. Объективно — первый всё ещё здоровее. Но субъективно — кто чувствует себя хуже?

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