 

Гинцбург назвал срок разработки вакцины от натуральной оспы в России

16.06.2022, 7:15, Новости дня
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Вакцину от натуральной оспы могут разработать в Центре имени Гамалеи за три-семь месяцев, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Можно с помощью аденовирусных векторов, на основе которых был сделан «Спутник V», постараться сделать <…> вакцину свою. Нам 10 лет не понадобится, надеюсь, если мы получим такое задание, то мы его сможем выполнить в течение трех-семи месяцев», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Также Гинцбург ранее призвал российских ученых создать собственную вакцину от оспы обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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