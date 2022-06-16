Гинцбург назвал срок разработки вакцины от натуральной оспы в России

Вакцину от натуральной оспы могут разработать в Центре имени Гамалеи за три-семь месяцев, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Можно с помощью аденовирусных векторов, на основе которых был сделан «Спутник V», постараться сделать <…> вакцину свою. Нам 10 лет не понадобится, надеюсь, если мы получим такое задание, то мы его сможем выполнить в течение трех-семи месяцев», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Также Гинцбург ранее призвал российских ученых создать собственную вакцину от оспы обезьян.

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