Посольство России в США указало на распространение фальшивок о ВС России в Америке

В Соединенных Штатах распространяются ложные сведения об использовании российскими военными кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, сообщило посольство РФ в США.

«В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

Спекуляции в отношении российских военных, якобы совершающих преступления на Украине, также является ложью, подчеркнули в диппредставительстве.

«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь. Вооруженные силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы. Более того, «коллективный запад» открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи», – заявили в посольстве.

Там напомнили, что Вашингтон каждый год выступает против предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Напомним, ВСУ применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк. При обстреле города за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.

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