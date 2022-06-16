Мантуров анонсировал передачу в гражданскую авиацию свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году

Российская гражданская авиация получит более 1 тыс. отечественных самолетов до 2030 года, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – сообщил Мантуров в интервью ТАСС.

По его словам, планируется произвести 142 самолета SSJ New, на которых будет больше российских комплектующих, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 70 Ту-214, а также 12 Ил-96-300.

Также к этому сроку планируется поставить свыше 760 вертолетов.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.

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