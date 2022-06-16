Минеральный или химический: какой солнцезащитный крем лучше для нашей кожи

Мы должны заботиться о защите нашей кожи круглый год, но в летние месяцы солнце особенно опасно. Речь идет не только об ожогах и загаре, но и об отсроченных заболеваниях, поэтому лучше всего использовать полный спектр SPF вместе с обычным уходом за кожей.

Однако не все солнцезащитные кремы одинаковы, и есть некоторые преимущества для окружающей среды и здоровья, связанные с отказом от более распространенных химических средствах в пользу органических или минеральных продуктов.

В чем разница между минеральным и химическим кремом

Разница между минеральным и химическим солнцезащитным кремом заключается в том, что химический солнцезащитный крем работает, поглощая ультрафиолетовые лучи и превращая их в тепло, прежде чем отдать это тепло коже.

Минеральные солнцезащитные кремы работают, находясь на поверхности кожи, образуя защитный слой.

Самая заметная разница в том, как они ощущаются на коже.

Минеральные кремы оставляют на коже белый налет, они более густые по консистенции, их трудно втирать.

С другой стороны, химические кремы для загара легче втираются и часто приятнее для кожи.

Еще одно важное отличие состоит в том, что химическим кремам требуется от 20 до 30 минут, чтобы впитаться в кожу, а минеральные обеспечивают немедленную защиту. Тем не менее, последние необходимо наносить чаще, особенно при занятиях спортом или плавании, поскольку они могут легко стираться или смываться от пота и воды.

Преимущества минерального солнцезащитного крема

Минеральный солнцезащитный крем не только обеспечивает немедленную защиту, но и не содержит потенциально вредных химических веществ, а также предлагает некоторые дополнительные преимущества:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Минеральный солнцезащитный крем, так же известный как натуральный солнцезащитный крем, не содержит вредных химических веществ, таких как парабены и фталаты, и имеет в составе оксид цинка и/или диоксид титана для блокировки солнечных лучей. Другие солнцезащитные средства используют химические вещества, такие как оксибензон, являющийся аллергеном, и авобензон для поглощения ультрафиолетовых лучей, который может накапливаться в организме в небезопасных количествах. Кроме того, минеральные солнцезащитные кремы, как правило, хорошо подходят для чувствительной кожи и с меньшей вероятностью могут усугубить кожные заболевания, такие как экзема. Также они более безопасны для окружающей среды. Поскольку эти кремы сделаны из минералов и не содержат токсинов, они разлагаются в воде, а значит, безопасны для морских обитателей.