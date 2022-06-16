Der Tagesspiegel – европейские лидеры едут в Киев с мыслью, как не допустить войны

В то время как президент Украины, потеряв последнюю связь с реальностью, мечтает об «освобождении»* Крыма, его европейские коллеги едут в Киев с мыслью об урегулировании конфликта путём переговоров, пишет Der Tagesspiegel. Канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги в первую очередь волнует вопрос, как не допустить войны, считает автор статьи Кристоф фон Маршалл.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги едут с визитом в Киев, пишет Der Tagesspiegel. Незадолго до встречи с ними их украинский коллега Владимир Зеленский, по-видимому, потеряв последнюю связь с реальностью, заявил о планах по «освобождению»* Крыма.

Но с 2014 года РФ уже возвела на черноморском полуострове крепкие оборонительные линии, отмечает автор статьи Кристоф фон Маршалл. А украинцы не могут даже удержать линию фронта на востоке своей страны. Своими реваншистскими заявлениями Зеленский, видимо, хочет внушить своим гражданам мысль, что все жертвы и страдания не напрасны.

Также президент Украины хочет таким образом увязать решение конфликта с условием полного «освобождения» всей территории его страны, предполагает автор. Но Шольц, Макрон и Драги тоже умеют мечтать. И они бы предпочли удобный выход из сложившейся ситуации через переговоры, чтобы не принимать никаких жёстких решений. А главное, что их беспокоит: «Как не допустить войны?» Зеленский же использует Крым для того, чтобы понять, на что у Запада действительно хватит политической воли, а что можно расценивать как пустые обещания.

Последние месяцы чётко показали, что ситуация на украинском поле боя напрямую зависит от военной помощи западных стран, которая сейчас даже не помогает сдержать наступление русских. Но в одиночку Киев бы точно не справился. Однако для того, чтобы «одержать победу военным путём», как этого требуют некоторые политики, и тем более подать сигнал Пекину, претендующему на Тайвань, поставки вооружения нужно существенно наращивать, а также заниматься обучением украинских военнослужащих. Если же в США и Европе всё-таки стремятся к переговорному решению, то нужно заручиться поддержкой Украины, которой придётся смириться с территориальными потерями, объясняет издание.

Шольцу, Макрону и Драги нужно обязательно определиться с генеральной стратегией до встречи с Зеленским. Но они, скорее всего, не успеют этого сделать и выберут простой путь: сделают Украину официальным кандидатом на вступление в ЕС. Но это не будет ответом на самый главный вопрос, а «нерешительность только продлевает боевые действия», заключает фон Маршалл.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).