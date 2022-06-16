Синоптики рассказали о погоде в Москве и области

В Москве и Московской области в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре России.

В Подмосковье днем температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, в ночь на пятницу в Москве температура опустится до 10 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В области в ночь на пятницу ожидается 7 градусов тепла.

Скорость ветра составит 11 метров в секунду, атмосферное давление – порядка 746 мм ртутного столба.

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