Синоптики рассказали о погоде в Москве и области
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В Москве и Московской области в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре России.
В Подмосковье днем температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, в ночь на пятницу в Москве температура опустится до 10 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
В области в ночь на пятницу ожидается 7 градусов тепла.
Скорость ветра составит 11 метров в секунду, атмосферное давление – порядка 746 мм ртутного столба.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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