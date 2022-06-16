 

Fox News – и в продуктовом, и на заправке, и в пенсионном фонде — инфляционный шок преследует американцев везде

16.06.2022, 5:30, Разное
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Граждане США переживают настоящую шоковую терапию: цены растут настолько быстро, что каждый визит в магазин или на заправку оборачивается для среднего гражданина маленьким потрясением, заявил в эфире Fox News ведущий канала Стюарт Варни. Как подчеркнул журналист, президент Джо Байден вместе с тем не оставляет попыток избежать народного гнева, постоянно перекладывая ответственность за экономическую ситуацию на плечи других.

Инфляция — это экономический опыт личного характера: человек замечает её всякий раз, когда что-то оплачивает. А поскольку цены растут практически на всё, этот опыт может оказаться серьёзным шоком.

В воскресенье утром я сделал в Нью-Джерси четыре небольшие покупки: восемь маленьких помидоров за 6 долларов 99 центов; упаковку голубики за те же 6 долларов 99 центов; буханочку хлеба за 6 долларов 29 центов; и пинту молока за 1 доллар 89 центов. Итого вышло 22 доллара 16 центов. А ведь год тому назад те же товары в том же магазине обошлись бы где-то долларов в 15. Дела у нас идут всё хуже — из-за быстрого роста цен падает в том числе и лично ваш уровень жизни. 

А наш президент при этом понятия не имеет, что происходит: выступая в пятницу в порту Лос-Анджелеса, он обвинил во всём судоходные компании, попытавшись таким образом обернуть недовольство инфляцией в недовольство корпорациями. Вашему вниманию — запись его заявлений. 


ДЖО БАЙДЕН, президент США: То и дело узнаёшь что-то такое, что тебя просто до глубины души злит — так, что если бы (виновный. — ИноТВ) человек стоял перед тобой, то захотелось бы ему врезать. Я не шучу. 

«Я не шучу», «хочется врезать»… Поскольку эффективных решений у президента нет, он начинает вести себя мерзко.  

Ну что же — в продуктовом магазине и на заправке вы уже шоковую терапию получили, теперь поинтересуйтесь, что там с вашими пенсионными накоплениями. И снова шок: из-за распродажи на рынке ценных бумаг они сократились процентов примерно на 30. Наверное, в этом президент обвинит нашу Федеральную резервную систему.  

Но на кого же возложат вину избиратели? До (промежуточных. — ИноТВ) выборов, назначенных на 8 ноября, остаётся 147 дней — и кого же электорат будет теперь винить? 

Дата выхода в эфир 13 июня 2022 года.



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