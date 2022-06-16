Guardian – внимание европейцев всё больше смещается с Украины на кризис стоимости жизни

В Европе всё больше углубляется раскол относительно наилучшего варианта завершения российской спецоперации на Украине, передаёт The Guardian. Согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, 35% респондентов выступают в пользу скорейшего достижения мира, а 22% — в пользу восстановления территориальной целостности Украины. 20% разделяют «антироссийские настроения», но также опасаются роста напряжённости.



АР

Единство Европы относительно конфликта на Украине находится под угрозой, так как внимание общественности смещается с поля боя на кризис стоимости жизни, а раскол между теми, кто хочет скорейшего окончания конфликта, и теми, кто желает наказать Россию, углубляется, пишет The Guardian.

Опрос, проведённый с 28 апреля по 11 мая в девяти странах ЕС — Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции — и Великобритании, показал, что поддержка Украины остаётся высокой, но озабоченность сместилась в сторону экономических последствий конфликта для европейцев.

По словам соавтора доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) об изменении отношения к РФ Марка Леонарда, до сих пор европейцы удивляли российского лидера Владимира Путина «и самих себя» своим единством, однако сейчас их ждут «большие стрессы». Эксперт предупредил, что пропасть между сторонниками «мира» и «справедливости» может быть «столь же разрушительной, как и пропасть между кредиторами и должниками во время кризиса еврозоны».

Как показал опрос, несмотря на то, что многие европейцы поддерживают стремление Украины вступить в ЕС, другие хотят, чтобы российская спецоперация закончилась как можно скорее — даже если это означает, что Украина потеряет часть территории. Однако авторы исследования отмечают, что это не отражает позицию правительств стран ЕС, призывая лидеров оставаться жёсткими по отношению к России, но осторожными в отношении опасности роста напряжения.

Согласно опросу, большинство опрошенных в десяти странах выступают за разрыв экономических, культурных и дипломатических связей с Россией, а в Польше этот показатель даже достигает 71%. Кроме того, 58% респондентов в десяти странах хотели бы, чтобы ЕС снизил свою зависимость от российских энергоносителей, даже в ущерб климатическим целям блока.

Тем не менее результаты исследования свидетельствуют о чётком разделении между европейцами, которые хотят «мира» как можно скорее, и теми, кто хочет «справедливости», как её видят авторы, то есть восстановления территориальной целостности Украины и привлечения РФ к ответственности. В пользу первого варианта высказались в общей сложности 35%, в пользу второго — 22% респондентов.

Есть и третья «колеблющаяся» группа, которая разделяет «антироссийские настроения», но также опасается роста напряжённости в рамках конфликта. В неё вошли около 20% участников опроса, пишет The Guardian.

Наибольшее число сторонников мира, согласно опросу, проживают в Италии — там в пользу скорейшего прекращения конфликта высказались 52%. А восстановление территориальной целостности Украины пользуется наибольшей поддержкой в Польше: там на этом настаивает 41%.

На вопрос о том, что их больше всего беспокоит в связи с конфликтом на Украине, респонденты в Германии, Италии и Франции ответили, что больше всего обеспокоены стоимостью жизни и ценами на энергоносители, в то время как респонденты в Швеции, Великобритании и Польше больше всего обеспокоены угрозой ядерной войны.