 

Власти Москвы сравнили ущерб от санкций с ущербом от пандемии

16.06.2022, 4:27, Новости дня
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У российской столицы не наблюдается резкого замедления экономики, как это было в 2020 году из-за коронавируса, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Потери экономики Москвы из-за санкций пока оценивать рано, в первые два месяца наблюдалась положительная динамика почти для всех отраслей – торговли, промышленности, строительства и недвижимости, сообщил Ефимов РИА «Новости».

«Сейчас мы не видим резкого замедления, как это было, например, в 2020 году во время введенных ограничений по коронавирусу. Есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий», – добавил он.

По словам заммэра, в производстве у всех были большие товарные запасы.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, ее первыми задачами стали организация мониторинга ситуации и принятие срочных мер реагирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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