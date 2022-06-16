Лондон не захотел обращаться в ДНР по приговору британским наемникам

Британская сторона не обращалась к властям Донецкой народной республики в связи со смертным приговором, вынесенным британским наемникам, сообщила адвокат одного из осужденных Шона Пиннера Юлия Церковникова.

«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой народной республики никаких обращений не поступало», – сказала Церковникова ТАСС.

Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

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