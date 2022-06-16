 

Стало известно о планах по строительству подлодок «Варшавянка» для Северного флота

16.06.2022, 4:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Северный флот планируется пополнить шестью-семью дизель-электрическими подлодками (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Рассчитываем заключить соответствующий контракт на строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 для Северного флота в следующем году и приступить к его реализации в 2024 году», – сказал собеседник ТАСС.

Подлодки планируется строить на «Адмиралтейских верфях». Подлодки «Варшавянка» показывали свои возможности в боевых условиях, они подтверждали заявленные тактико-технические характеристики, сказал источник.

Официального подтверждения этим данным на текущий момент нет.

В мае многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота c крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.20 / В Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом коронавируса вышла из-под контроля

18.03.21 / Канцлер Австрии летел из Израиля на самолете, который, вероятно, принадлежит компании Фирташа – СМИ

17.10.20 / Самолет столкнулся с автомобилем в Шереметьево

22.03.22 / КТК: Разлива нефти в Черное море из-за аварии в Новороссийске не произошло

29.06.21 / Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе

16.04.22 / От обстрелов освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей

01.07.20 / Вместо налога на прибыль в Украине могут ввести налог на выведенный капитал – Саакашвили

16.07.21 / В Житомире может появиться патронный завод. США инвестируют в проект более $100 млн

07.02.21 / В Москве ребенок попал в больницу после побоев

17.02.22 / Россия в Совбезе ООН призвала Запад не ставить себя в неловкое положение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика