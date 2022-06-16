Стало известно о планах по строительству подлодок «Варшавянка» для Северного флота

Северный флот планируется пополнить шестью-семью дизель-электрическими подлодками (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Рассчитываем заключить соответствующий контракт на строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 для Северного флота в следующем году и приступить к его реализации в 2024 году», – сказал собеседник ТАСС.

Подлодки планируется строить на «Адмиралтейских верфях». Подлодки «Варшавянка» показывали свои возможности в боевых условиях, они подтверждали заявленные тактико-технические характеристики, сказал источник.

Официального подтверждения этим данным на текущий момент нет.

В мае многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота c крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину.

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