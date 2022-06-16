Fox News – калифорнийцы массово бегут от Байдена в Мексику

Уровень преступности и налоговое бремя в Калифорнии настолько высоки, что жители штата предпочитают переселиться в раздираемую нарковойной Мексику в поисках более спокойной и дешёвой жизни, передаёт Fox News со ссылкой на CNBC. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, политика Байдена оказалась настолько катастрофической, что даже латиноамериканцы сегодня отдали бы предпочтение Трампу, несмотря на его имидж расиста.

Эта история — от CNBC, всегда либерального финансового новостного сайта. Вот второе предложение статьи: «Всё больше бывших калифорнийцев вообще эмигрируют из страны и поселяются к югу от границы. Многие стремятся к более расслабленному и дешёвому образу жизни в Мексике». Да, в Мексике, не в Швейцарии. В Мексике.

В Америке при Джо Байдене всё настолько плохо, что тысячи американцев добровольно переезжают в страну третьего мира, где сейчас идёт жестокая нарковойна. Да, в Акапулько на обочинах валяются человеческие головы, но по крайней мере это не Лос-Анджелес!

Даррел Грэм работает в Мексике в сфере недвижимости. По его словам, среди его покупателей, цитирую, «как минимум половина — приезжие из Калифорнии… Внезапно оказалось, что налоговое бремя, уровень преступности, политика — всё то, чем недовольны люди в Калифорнии, побуждает их переезжать в Мексику».

Другой аналитик, изучающий эту тенденцию в Институте миграционной политики, рассказывает, что в Мексику сейчас переселяется так много американцев, что местным становится не по карману жить в собственных районах. Это массовая миграция в обратную сторону! Поразительно!

Какими бы плохими ни были ваши прогнозы насчёт этой администрации, вряд ли вы могли вообразить караваны байденовских беженцев, покидающих нашу страну через южную границу в поисках лучшей жизни в Мексике. Такими темпами следующей остановкой будет Порт-о-Пренс: можете говорить о Гаити что угодно, но там лучше, чем в Балтиморе!

Одно из преимуществ переселения в Латинскую Америку — это соседи-единомышленники. Латиноамериканцам Байден тоже отвратителен. В нашей стране рейтинг Байдена среди латиноамериканцев упал до 24 процентов. Это его самый низкий показатель среди всех категорий населения.

Тем временем угадайте, какому кандидату на выборах 2024 года сегодня отдали бы предпочтение избиратели, называющие себя латиноамериканцами? Угадали. Тому самому, с миской тако. Дональду Трампу. Задумайтесь. Дональд Трамп, якобы самый антилатиноамериканский расист, какого только знала наша страна, гораздо популярнее у самих латиноамериканцев, чем пресмыкающийся белый либерал вроде Джо Байдена. Итак, человека, пытавшегося построить стену на границе, любят. А человека, на полном серьёзе использующего слово Latinx*, ненавидят. Примечательно.

А в политическом смысле это ещё и катастрофа для целого поколения Демократической партии, и мы не преувеличиваем. Латиноамериканцы очень не любят Джо Байдена, причём по той же причине, по которой его не любят все остальные. Байден сделал жизнь хуже, намного хуже. Усреднённый доход в этой стране 44 тысячи долларов в год. В год! Представьте себе, каково жить на эти деньги сейчас! Посчитайте. Это невозможно. По крайней мере, на привычный американский образ жизни это будет совсем непохоже.

Инфляция слишком высока. Она делает вас беднее. И сегодня в Филадельфии Джо Байден огласил свой план по борьбе с инфляцией. Когда будете смотреть эту запись, не забывайте, что это реальность. Никакого монтажа с нашей стороны. Вот его заявление.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы всё это можем. Я прошу… всё, чего я прошу, это чтобы крупнейшие корпорации и самые богатые американцы начали платить налоги в таком объёме, какой полагается по справедливости. Я говорю совершенно серьёзно. Кто–нибудь здесь считает, что налоговая система справедлива? Поднимите руку.



Вот этот человек и Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов… Сколько членов профсоюзов частного сектора поддерживают Джо Байдена? 12 процентов? 15? Не 50. И при этом они (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов. — ИноТВ) приглашают этого человека. Какие они коррумпированные!

Но послушайте, что он говорит: повышение налогов приведёт к тому, что товары, которые вы покупаете, подешевеют. Вот что сейчас заявил Байден. Инфляция высока, потому что налоги недостаточно высоки. Не надо быть защитником американских корпораций — мы никогда бы не стали их защищать! — чтобы указать на то, что этот экономический анализ совершенно безумный. Он не соответствует истине.

Мы утратили контроль над инфляцией, потому что люди вроде Джо Байдена продвигали особый сорт умопомешательства под названием «современная монетарная теория». Они печатали бесконечные потоки фейковых денег, чтобы обогащаться и укреплять свою власть. И таким образом обрушили доллар США и сделали вас гораздо беднее. Вот что произошло.

Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.

* Latinx — термин, придуманный для обозначения латиноамериканцев любого гендера, в противовес мужскому Latino и женскому Latina. Слово Latinx в США используется почти исключительно сторонниками Демократической партии (прим. ИноТВ).