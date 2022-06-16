 

В России решили усовершенствовать комплексы защиты от беспилотников

16.06.2022, 3:05, Новости дня
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Мобильная система противодействия беспилотникам «Защита» сможет в скором времени находить и подавлять каналы управления аппаратами в диапазоне до 8 ГГц, сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Флагманские модели ключевых производителей беспилотных летательных аппаратов способны работать на частотах выше 6 ГГц, сообщил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику») Андрей Сорокин, передает ТАСС.

«Поэтому возможности системы также должны повышаться. Первый коммерческий образец планируем показать в следующем году», – добавил он.

В холдинге указали, что сейчас комплекс работает в диапазонедо 6 ГГц, и ведется работа по его расширению до 8 ГГц, что позволит обнаруживать больше каналов управления. У комплекса также модернизируют программное обеспечение и аппаратную часть.

Ранее «Росэлектроника» разработала портативную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры от малоразмерных дронов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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