В России решили усовершенствовать комплексы защиты от беспилотников

Мобильная система противодействия беспилотникам «Защита» сможет в скором времени находить и подавлять каналы управления аппаратами в диапазоне до 8 ГГц, сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Флагманские модели ключевых производителей беспилотных летательных аппаратов способны работать на частотах выше 6 ГГц, сообщил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику») Андрей Сорокин, передает ТАСС.

«Поэтому возможности системы также должны повышаться. Первый коммерческий образец планируем показать в следующем году», – добавил он.

В холдинге указали, что сейчас комплекс работает в диапазонедо 6 ГГц, и ведется работа по его расширению до 8 ГГц, что позволит обнаруживать больше каналов управления. У комплекса также модернизируют программное обеспечение и аппаратную часть.

Ранее «Росэлектроника» разработала портативную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры от малоразмерных дронов.

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