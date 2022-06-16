 

Власти назвали причины громкого хлопка над Курском

16.06.2022, 3:05, Новости дня
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Громкий хлопок, раздавшийся в небе над Курском, произошел из-за действий российских военных, сообщили в правительстве Курской области.

«Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», – цитирует сообщение правительства РЕН-ТВ.

Отмечается, что, возможно, речь шла о переходе самолета в сверхзвуковой режим.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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