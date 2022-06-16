Власти назвали причины громкого хлопка над Курском

Громкий хлопок, раздавшийся в небе над Курском, произошел из-за действий российских военных, сообщили в правительстве Курской области.

«Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», – цитирует сообщение правительства РЕН-ТВ.

Отмечается, что, возможно, речь шла о переходе самолета в сверхзвуковой режим.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.

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