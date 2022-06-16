 

Зеленский перепутал премьеров Албании и Черногории

16.06.2022, 3:05, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский перепутал премьер-министров Албании Эди Раму и Черногории Дритана Абазовича в своей публикации в социальных сетях, сообщают СМИ.

Зеленский опубликовал пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), где перепутал политиков местами, передает ТАСС со ссылкой на портал In4s.

«Международные партнеры продолжают приезжать на Украину. И это важная демонстрация поддержки нашему народу. Сегодня я встретился с премьер-министром Албании Дританом Абазовичем и премьером Черногории Эди Рамой», – написал Зеленский на английском.

Через  некоторое время он опубликовал новую запись на английском и украинском с исправлениями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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