Зеленский перепутал премьеров Албании и Черногории

Украинский президент Владимир Зеленский перепутал премьер-министров Албании Эди Раму и Черногории Дритана Абазовича в своей публикации в социальных сетях, сообщают СМИ.

Зеленский опубликовал пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), где перепутал политиков местами, передает ТАСС со ссылкой на портал In4s.

«Международные партнеры продолжают приезжать на Украину. И это важная демонстрация поддержки нашему народу. Сегодня я встретился с премьер-министром Албании Дританом Абазовичем и премьером Черногории Эди Рамой», – написал Зеленский на английском.

Через некоторое время он опубликовал новую запись на английском и украинском с исправлениями.

—